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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 22:40 BJT

美国热股：TIVO季度业绩受有线电视订购带动，表现超出预期

路透11月27日 - 数字视频录像器材制造商TIVO 公布季度业绩高于预估，受助于有线电视订购数量的强劲成长。

TIVO周三盘初下跌2.42%，报12.90美元。(完)

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