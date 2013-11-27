表格：美国10月耐久财订单较前月降2.0%，降幅大于市场预估

路透11月27日 - 美国商务部周三公布：

* 美国10月耐久财(耐用品)订单较前月降2.0%(市场预估为降1.9%)，9月修正为增长4.1%(前值为增3.8%)

* 美国10月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%)，9月为上升0.2%(前值为降0.2%)

* 美国10月扣除国防的耐久财订单下滑1.3%，9月修正为上升3.4%(前值为增3.2%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

10月 9月 8月

总体新订单 -2.0 4.1 0.5

扣除运输 -0.1 0.2 -0.1

扣除国防 -1.3 3.4 0.9

电脑/电子产品 0.3 4.9 -4.6

运输设备 -5.9 13.0 1.8

资本财 -5.3 8.2 -0.4

非国防资本财 -3.9 6.8 -0.1

扣除飞机的

非国防资本财 -1.2 -1.4 1.0

(完)