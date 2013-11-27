表格：美国10月耐久财订单较前月降2.0%，降幅大于市场预估

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透11月27日 - 美国商务部周三公布：
* 美国10月耐久财(耐用品)订单较前月降2.0%(市场预估为降1.9%)，9月修正为增长4.1%(前值为增3.8%)
* 美国10月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%)，9月为上升0.2%(前值为降0.2%)
* 美国10月扣除国防的耐久财订单下滑1.3%，9月修正为上升3.4%(前值为增3.2%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
10月 9月 8月
总体新订单 -2.0 4.1 0.5
扣除运输 -0.1 0.2 -0.1
扣除国防 -1.3 3.4 0.9
电脑/电子产品 0.3 4.9 -4.6
运输设备 -5.9 13.0 1.8
资本财 -5.3 8.2 -0.4
非国防资本财 -3.9 6.8 -0.1
扣除飞机的
非国防资本财 -1.2 -1.4 1.0
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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