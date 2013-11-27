表格：美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万人，预估为33.0万人

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透11月27日 - 美国劳工部周三公布：
* 一周初请失业金人数为31.6万人(预估为33.0万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为33.2万人
* 一周续请失业金人数降至277.6万人，创下2008年1月以来新低(市场预估为285.3万)人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/23/13 316,000 331,750 -- --
11/16/13 326,000-R 339,250-R 2,776,000 2.1
11/09/13 344,000 345,250 2,867,000-R 2.2
11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2
10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2
10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2
10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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