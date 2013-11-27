表格：芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数升至97.4

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透11月27日 - 美国芝加哥联邦储备银行周三公布，芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数为97.4，9月修正后为97.0。
以下为详细数据:(基期为2007年)
13年10月 13年9月
指数 97.4 97.0
汽车 100.7 100.9
钢铁 94.2 92.2
机械 98.7 99.1
资源 90.9 90.6
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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