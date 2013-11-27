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货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 21:48 BJT

表格：芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数升至97.4

路透11月27日 - 美国芝加哥联邦储备银行周三公布，芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数为97.4，9月修正后为97.0。

以下为详细数据:(基期为2007年)

13年10月 13年9月

指数 97.4 97.0

汽车 100.7 100.9

钢铁 94.2 92.2

机械 98.7 99.1

资源 90.9 90.6

(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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