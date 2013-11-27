欧洲个股：瑞银集团称，法国调查人员造访巴黎总部

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透巴黎11月27日 - 一名瑞银集团 发言人士表示，法国司法当局就该公司违法出售避开法国税务的产品的指控展开调查，相关人员造访该公司位于巴黎的总部。
该名发言人通过电子邮件表示，“作为2012年2月展开调查的一部分，调查官员Guillaume Daieff已经实地造访法国瑞银集团的总部。”
“这是这类调查的正常程序。寻求完全透明化的法国瑞银集团给予支持。法国瑞银集团将会持续与当局合作。”(完)
(编译 张明钧; 审校 利棣儿)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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