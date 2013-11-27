欧洲个股：瑞银集团称，法国调查人员造访巴黎总部

路透巴黎11月27日 - 一名瑞银集团 发言人士表示，法国司法当局就该公司违法出售避开法国税务的产品的指控展开调查，相关人员造访该公司位于巴黎的总部。

该名发言人通过电子邮件表示，“作为2012年2月展开调查的一部分，调查官员Guillaume Daieff已经实地造访法国瑞银集团的总部。”

“这是这类调查的正常程序。寻求完全透明化的法国瑞银集团给予支持。法国瑞银集团将会持续与当局合作。”(完)