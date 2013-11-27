国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差下滑，受布兰特原油高涨冲击

路透新加坡11月27日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周三连续第二个交易日受到布兰特于油价格高涨的冲击，石脑油裂解价差跌至一周低点每吨140.23美元，汽油裂解价差跌至三周低点每桶4.03美元。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进总数约10万吨石脑油，共四批船货，1月下半月交货，成本加运费每吨较日本报价升水约14美元。

Lotte Chemical上日买进数量不明的1月下半月石脑油，估计升水幅度为12-14美元。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将2014年2月至2015年1月交货的三个石脑油等级溢价水准设定在教自身离岸价格升水31-33美元。

新加坡现货市场有六笔交易，其中三笔为汽油交易。

托克(Trafigura)自BP买进两批92-辛烷值汽油船货，12月16-20日装运，其中一批价格为每桶115.20美元，另一批为每桶115.00美元。

壳牌出售一批97-辛烷值汽油船货给Gunvor，12月17-21日装运，每桶118美元。

BP出售两笔1月下半月/2月上半月石脑油价差合约给MRI，分别为每吨7美元和6.50美元。

MRI另向壳牌买进2月上半月石脑油船货，每吨964美元。(完)

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