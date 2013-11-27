表格：汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值升至75.1

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透纽约11月27日 - 汤森路透/密西根大学周三公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值为75.1(路透调查预估为73.5)，初值为72.0
* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者现况指数终值为88.0(路透调查预估为89.0)，初值为87.2
* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者预期指数终值为66.8(路透调查预估为66.2)，初值为62.3
* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者现况指数终值为2013年1月来最低
以下为详细数据:
11月终值 11月初值 10月 9月 8月 7月
信心指数 75.1 72.0 73.2 77.5 82.1 85.1
现况指数 88.0 87.2 89.9 92.6 95.2 98.6
预期指数 66.8 62.3 62.5 67.8 73.7 76.5
一年通胀预期 2.9 3.1 3.0 3.3 3.0 3.1
五年通胀预期 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 2.8(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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