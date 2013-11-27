表格：汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值升至75.1

路透纽约11月27日 - 汤森路透/密西根大学周三公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值为75.1(路透调查预估为73.5)，初值为72.0

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者现况指数终值为88.0(路透调查预估为89.0)，初值为87.2

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者预期指数终值为66.8(路透调查预估为66.2)，初值为62.3

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者现况指数终值为2013年1月来最低

以下为详细数据:

11月终值 11月初值 10月 9月 8月 7月

信心指数 75.1 72.0 73.2 77.5 82.1 85.1

现况指数 88.0 87.2 89.9 92.6 95.2 98.6

预期指数 66.8 62.3 62.5 67.8 73.7 76.5

一年通胀预期 2.9 3.1 3.0 3.3 3.0 3.1

五年通胀预期 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 2.8(完)