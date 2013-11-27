表格：美国10月领先指数上升0.2%，预估为持平

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透11月27日 - 美国经济谘商会周三公布，美国10月领先指标上升0.2%，至97.5，预估为持平，9月修正后为增长0.9%，前值为上升0.7%。 以下为详细数据：
指数 10月 9月 (前值) 8月 (前值) 领先指标 97.5 0.2 0.9 0.7 0.7 0.7 同步指标 106.9 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 落后指标 119.7 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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