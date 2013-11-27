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货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 23:13 BJT

表格：美国10月领先指数上升0.2%，预估为持平

路透11月27日 - 美国经济谘商会周三公布，美国10月领先指标上升0.2%，至97.5，预估为持平，9月修正后为增长0.9%，前值为上升0.7%。 以下为详细数据：

指数 10月 9月 (前值) 8月 (前值) 领先指标 97.5 0.2 0.9 0.7 0.7 0.7 同步指标 106.9 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 落后指标 119.7 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

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