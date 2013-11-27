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货币新闻 | 2013年 11月 28日 星期四 02:11 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.106%，投标倍数为2.36

路透华盛顿9月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.106% 中值 2.059% 低值 1.995% 价格/得标 价格 99.313835 高值得标比率 31.60% 投标倍数 2.36 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,075,800 总投标 68,490,579,800 竞争性投标得标 28,990,096,000 非竞争性投标得标 9,979,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,928,000,000 初级市场交易商得标 14,434,000,000 直接投标 9,229,000,000 直接投标得标 4,679,000,000 间接投标 10,323,600,000 间接投标得标 9,877,096,000 发行细节 发行日 2013/12/02 到期日 2020/11/30 CUSIP码 912828A42 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校　母红)

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