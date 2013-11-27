美国债市：公债扩大跌幅，因七年期公债标售需求疲弱

* 公债下跌，此前财政部标售290亿美元七年期公债需求疲弱
* 公债市场周四休市，周五提早收市
* 最新一周初请失业金人数意外下降
路透纽约11月27日 - 美国公债价格周三扩大跌幅，此前财政部标售的290亿美元七年期公债需求相对疲弱，此为本周总计960亿美元付息新债标售的最后一批。
七年期公债得标利率为2.106%，较标售前二级市场的水平高超过1个基点。投标倍数为2.36，为2009月5月来最低。
投资人不愿意在本周交易日减少的情况下建立新的头寸，他们等待下周公布的数据，以寻找反映经济劲道的新信息，下周五出炉的11月非农就业报告最受投资人关注。
投资人更加密切地关注经济数据，以衡量何时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能开始缩减每月850亿美元购债计划。许多投资人预期，如果近期的经济动能得以持续，美联储将在明年首季开始缩减购债。
“普遍的想法是，如果数据继续保持目前良好的势头，将令美联储缩减购债的机率上升，我认为将使美联储在1月采取行动的可能性增强，”道明证券策略师Gennadiy Goldberg说。
美联储将缩减购债的预期可能拖累对周三七年期公债标售的需求，七年期公债得益于美联储的购债计划。七年期公债标售是本周债市最后的重大事件，周四美国感恩节假期，债市将休市，且在周五提早收市。
指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报2.75%，高于周二尾盘的2.71%。
30年期公债 价格下滑11/32，收益率从周二尾盘的3.78%上升至3.82%。
公债在周三七年期公债标售前下滑，因数据显示上周初请失业金人数意外下降。
周三出炉的另一份数据显示，制造业活动动能可能正在失去动能。倍受关注的10月扣除飞机的非国防资本财支出下跌1.2%，该数据反映企业的支出计划。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.289
五年期公债 99-13/32 (+07/32) 1.375
10年期公债 100-01/32 (-15/32) 2.748
30年期公债 98-25/32 (-20/32) 3.820(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)