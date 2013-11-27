美国股市：道琼工业指数收高0.15%，Nasdaq指数上升0.67%

路透纽约11月27日 - 美国股市周三收升，推动道指和标普500指数涨至纪录高位，Nasdaq指数收在13年高点，此前惠普业绩扶助提振科技股表现。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高24.53点，或0.15%，至16,097.33点；标准普尔500指数 收涨4.48点，或0.25%，至1,807.23点；Nasdaq指数 上升27点，或0.67%，至4,044.75点。(完)