美国股市：道琼工业指数收高0.15%，Nasdaq指数上升0.67%

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透纽约11月27日 - 美国股市周三收升，推动道指和标普500指数涨至纪录高位，Nasdaq指数收在13年高点，此前惠普业绩扶助提振科技股表现。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高24.53点，或0.15%，至16,097.33点；标准普尔500指数 收涨4.48点，或0.25%，至1,807.23点；Nasdaq指数 上升27点，或0.67%，至4,044.75点。(完)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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