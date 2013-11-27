美国股市：道指和标普500指数收在纪录高位，科技股推高Nasdaq指数

“我们发现此番涨势轮动到科技股，该类股表现落后于大盘涨势，”LEK Securities销售与交易部主管Frank Davis表示。

惠普股价大涨9%至27.36美元，为8月以来高位，该公司在周二晚间公布的业绩强于预期。

惠普第三季业绩令人失望，而且之前科技业领头羊企业IBM 和思科 公布的业绩均欠佳，所以市场对惠普第四季业绩的预期较低。

根据BATS交易所数据，纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSE MKT成交量共计43.7亿股。许多交易员都离场度假，周四为感恩节假期，美国股市将休市。周五市场将在1800GMT休市。

道琼工业指数 上涨24.53点或0.15%，收报16,097.33点，创纪录收盘高位。标普500指数 扬升4.48点或0.25%，收报1,807.23点，亦创纪录收盘高位。NASDAQ指数 升27.001点或0.67%，收于4,044.75点。

能源类股今日表现最差。标普能源类指数 跌0.7%，之前公布的美国原油库存增幅超过预期。

美国轻质原油期货跌1.5%，结算价报每桶92.30美元，可能使汽油零售价格下降。