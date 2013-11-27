美国股市：道指和标普500指数收在纪录高位，科技股推高Nasdaq指数

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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“我们发现此番涨势轮动到科技股，该类股表现落后于大盘涨势，”LEK Securities销售与交易部主管Frank Davis表示。
惠普股价大涨9%至27.36美元，为8月以来高位，该公司在周二晚间公布的业绩强于预期。
惠普第三季业绩令人失望，而且之前科技业领头羊企业IBM 和思科 公布的业绩均欠佳，所以市场对惠普第四季业绩的预期较低。
根据BATS交易所数据，纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSE MKT成交量共计43.7亿股。许多交易员都离场度假，周四为感恩节假期，美国股市将休市。周五市场将在1800GMT休市。
道琼工业指数 上涨24.53点或0.15%，收报16,097.33点，创纪录收盘高位。标普500指数 扬升4.48点或0.25%，收报1,807.23点，亦创纪录收盘高位。NASDAQ指数 升27.001点或0.67%，收于4,044.75点。
能源类股今日表现最差。标普能源类指数 跌0.7%，之前公布的美国原油库存增幅超过预期。
美国轻质原油期货跌1.5%，结算价报每桶92.30美元，可能使汽油零售价格下降。
美国上周初请失业金人数意外下降，不过企业资本财支出继续疲软，预示第四季经济增长放慢。 (完)
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美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。