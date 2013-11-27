澳新经济指标预测--11月28日-12月5日****

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月25日当周 11月28日(四) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 53.2% 企业自身活动指数 -- 47.1% 0030 澳洲资本支出 第三季 -1.2% +4.0% 建筑资本支出 -1.0% +7.1% 工厂/机械资本支出 持平 -1.2% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +1.4% 11月29日(五) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 10月 +0.3% +0.3% 房屋信贷(较前月) 10月 -- +0.4% 12月2日当周 12月1日(日) 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 +3.1% +4.9% 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 11月 -- +0.1% 12月2日(一) 0030 澳洲企业库存(较前季) 第三季 -- +0.2% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第三季 -- -0.8% 澳洲企业税前获利(较前季) -- -8.3% 12月3日(二) 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第三季 -- 赤字94 0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 2.5% 12月4日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -0.1% 12月5日(四) 暂无重要数据公布(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。