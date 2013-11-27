《日本重要政经日程》--11月28日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(除特别说明外，均为GMT时间)
11月27日(三)
2350 - 10月零售销售
2350 - 一周资本流动数据
11月28日(四)
0030 - 财务省公布10月能源和商品清关进口数据细节
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 两年期政府公债标售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。