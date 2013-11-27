韩国数据：10月经常帐盈余创纪录高点，出口增速远超进口

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
数据显示，10月经季节调整的出口较9月上升4.4%至创纪录的501.7亿美元；进口增加1.9%至439.2亿美元，商品贸易账户盈余62.5亿美元。
韩国自2009年初以来每个月的经常帐均保持盈余。
10月未经季节调整的经常帐盈余为95.1亿美元，亦创下纪录高位，9月为盈余65.4亿美元。
10月金融账户净流出100.9亿美元，9月为净流出45.4亿美元。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选