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货币新闻 | 2013年 11月 28日 星期四 07:37 BJT

韩国数据：10月经常帐盈余创纪录高点，出口增速远超进口

数据显示，10月经季节调整的出口较9月上升4.4%至创纪录的501.7亿美元；进口增加1.9%至439.2亿美元，商品贸易账户盈余62.5亿美元。

韩国自2009年初以来每个月的经常帐均保持盈余。

10月未经季节调整的经常帐盈余为95.1亿美元，亦创下纪录高位，9月为盈余65.4亿美元。

10月金融账户净流出100.9亿美元，9月为净流出45.4亿美元。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 徐文焰)

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