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货币新闻 | 2013年 11月 28日 星期四 07:57 BJT

日本数据：10月零售销售同比上升2.3%，增幅略超预期

路透东京11月28日 - 日本经济产业省周四公布的数据显示，10月零售销售较上年同期上升2.3%，显示消费者支出可能正在回温.

路透调查分析师此前预期为上升2.1%。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站，网址为：here(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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