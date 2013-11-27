日本数据：10月零售销售同比上升2.3%，增幅略超预期

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透东京11月28日 - 日本经济产业省周四公布的数据显示，10月零售销售较上年同期上升2.3%，显示消费者支出可能正在回温.
路透调查分析师此前预期为上升2.1%。
参看完整表格细节，可点选经济产业省网站，网址为：here(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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