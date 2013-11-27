全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因大型船舶需求增加

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透11月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因市场对大型船舶的需求上升。
乾散货运价指数涨61点，或4.03%至1,573点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨97点，或4.04%，至2,496点。日均获利增加1,143美元，至17,769美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升83点，或5.82%至1,510点。日均获利升659美元至12,061美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
“整体来看，市场最近几天呈拉锯波动，不过船舶经纪商预期运价将在周末前继续上涨，”GHS Securities的分析师Omar Nokta说。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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