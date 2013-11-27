全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因大型船舶需求增加

路透11月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因市场对大型船舶的需求上升。

乾散货运价指数涨61点，或4.03%至1,573点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨97点，或4.04%，至2,496点。日均获利增加1,143美元，至17,769美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升83点，或5.82%至1,510点。日均获利升659美元至12,061美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“整体来看，市场最近几天呈拉锯波动，不过船舶经纪商预期运价将在周末前继续上涨，”GHS Securities的分析师Omar Nokta说。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)