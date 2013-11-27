巴西央行：将指标利率调高50基点至10%，符合预期

路透巴西利亚11月27日 - 巴西央行周三一如预期将指标利率从9.5%调高至10.0%，将借贷成本重新调回到双位数水平，以应对国内的高通胀率。

上周路透访问的62位经济分析师中除两位外其余全部预测，央行将连续第五次把指标Selic利率 调高50基点。此前央行在4月加息25基点。

此决定获得央行货币政策委员会的一致通过。(完)