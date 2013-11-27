巴西央行：将指标利率调高50基点至10%，符合预期

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透巴西利亚11月27日 - 巴西央行周三一如预期将指标利率从9.5%调高至10.0%，将借贷成本重新调回到双位数水平，以应对国内的高通胀率。
上周路透访问的62位经济分析师中除两位外其余全部预测，央行将连续第五次把指标Selic利率 调高50基点。此前央行在4月加息25基点。
此决定获得央行货币政策委员会的一致通过。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/30/2017 03/23/2017 03/23/2017 03/31/2016 初值 修正值 前值 小麦 559,646 545,686 541,799 327,881 燕麦 200 0 0 399 大麦 439 539 49 0 玉米 1,475,257 1,569,779 1,556,091 1,091,905 高粱 138,420 166,299 165,844 116,686 大豆 620,725
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