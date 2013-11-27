《综述》美国上周初请失业金人数意外下降，11月制造业活动略放缓

摩根士丹利分析师将第四季GDP成长预估调降0.2个百分点至1.2%。巴克莱也将其预估从1.8%调降至1.7%。

“投资减速，但这是暂时现象，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。“只要政策没有过失，我们就将开始看到投资加速。”

该报告显示，耐久财订单下降2%，主要由于民用和国防飞机需求锐降。9月耐久财订单增长4.1%。

另一份报告显示本月中西部地区制造业活动有些减速，不过依然保持强劲势头，而且数据还显示制造业就业指数升至一年高位。

供应管理协会(ISM)公布，11月芝加哥采购经理人指数(PMI)由10月的65.9降至63.0。该指数超过50则表示该地区经济扩张。

该数据加之初请失业金人数下降，帮助提振美股在淡静交投中上扬。美国公债价格下跌，美元指数则略微上扬。周四为美国感恩节假期。

11月多份其他地区制造业数据也表明，制造业回落，甚至中西部制造业数据显示新订单和未交货订单均回落。

分析师称，第三季库存强劲增加可能也影响到制造业活动。

“需求疲软令企业措手不及。部分累积的库存成为多余，因此这将导致本季初期生产疲弱，”Moody's Analytics'的Sweet说。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)