全球外汇市场11月28日主要消息

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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11月27日(三)
2350 - 日本10月零售销售
2350 - 日本每周资本流动数据
11月28日(四)
0030 - 日本财务省宣布10月已清关的能源与大宗商品进口详细数据
0645 - 瑞士第三季国内生产总值(GDP)
0700 - 德国10月进口物价
0830 - 瑞典10月零售销售
0830 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表演讲
0855 - 德国11月失业数据
0900 - 欧元区10月M3货供额
0900 - 意大利11月企业信心指数
0930 - 瑞典央行总裁英韦斯和金融稳定部副主任Johanna Fager Wettergren举行记者会
1000 - 欧元区11月景气指数
1300 - 德国11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值
2313 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本10月所有家庭支出
2330 - 日本11月东京地区CPI和10月全国CPI
2330 - 日本10月失业率和求才/求职比
2350 - 日本10月工业生产(完)
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全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。