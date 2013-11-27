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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 06:35 BJT

全球外汇市场11月28日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月27日(三)

2350 - 日本10月零售销售

2350 - 日本每周资本流动数据

11月28日(四)

0030 - 日本财务省宣布10月已清关的能源与大宗商品进口详细数据

0645 - 瑞士第三季国内生产总值(GDP)

0700 - 德国10月进口物价

0830 - 瑞典10月零售销售

0830 - 欧洲央行执委亚斯穆森发表演讲

0855 - 德国11月失业数据

0900 - 欧元区10月M3货供额

0900 - 意大利11月企业信心指数

0930 - 瑞典央行总裁英韦斯和金融稳定部副主任Johanna Fager Wettergren举行记者会

1000 - 欧元区11月景气指数

1300 - 德国11月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值

2313 - 日本11月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本10月所有家庭支出

2330 - 日本11月东京地区CPI和10月全国CPI

2330 - 日本10月失业率和求才/求职比

2350 - 日本10月工业生产(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

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