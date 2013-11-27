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市场报道 | 2013年 11月 28日 星期四 06:55 BJT

加拿大股市：小涨，受美国经济数据和德国联合政府协议激励

路透多伦多11月27日 - 加拿大主要股指周三上涨，此前美国公布的经济数据以及德国达成组建联合政府的协议均支撑市场人气，抵消能源类股的跌势。

指标股指较前日小幅反弹，周二加拿大指标股指创下逾两个月最大单日跌幅。

德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议 ，让全球股市为之一振。

美国公布的数据显示，最近一周初请失业金人数意外减少 ，亦支撑股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨12.29点或0.09%，报13,362.06点，该指数年内迄今上涨了约8%。

10个主要板块中有七个上涨。

其中金矿股上涨1.2%。Barrick Gold 涨0.6%，至17.34加元，Goldcorp 上涨0.6%，报23.64加元。

由于美国原油价格下跌，能源板块走低0.3%。Enbridge 下挫2.3%，至43.71加元，Suncor Energy 跌0.1%，至36.55加元。(完)

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