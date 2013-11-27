加拿大股市：小涨，受美国经济数据和德国联合政府协议激励

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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路透多伦多11月27日 - 加拿大主要股指周三上涨，此前美国公布的经济数据以及德国达成组建联合政府的协议均支撑市场人气，抵消能源类股的跌势。
指标股指较前日小幅反弹，周二加拿大指标股指创下逾两个月最大单日跌幅。
德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议 ，让全球股市为之一振。
美国公布的数据显示，最近一周初请失业金人数意外减少 ，亦支撑股市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨12.29点或0.09%，报13,362.06点，该指数年内迄今上涨了约8%。
10个主要板块中有七个上涨。
其中金矿股上涨1.2%。Barrick Gold 涨0.6%，至17.34加元，Goldcorp 上涨0.6%，报23.64加元。
由于美国原油价格下跌，能源板块走低0.3%。Enbridge 下挫2.3%，至43.71加元，Suncor Energy 跌0.1%，至36.55加元。(完)
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美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。