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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.66 +0.94 +1.23 2003976

搜狐 64.80 -0.65 -0.99 634812

网易 70.53 +3.14 +4.66 896581

百度 162.99 -0.04 -0.02 2480731

亚信科技 11.70 +0.02 +0.17 89080

台湾

台湾积体电路 17.58 +0.12 +0.69 2066043

联电 1.99 +0.05 +2.58 60591

日月光 5.01 +0.07 +1.42 61782

硅品精密 5.79 +0.08 +1.40 196246

和信超媒体 0.97 -0.01 -1.02 31425

友达 3.02 -0.04 -1.31 138078

中华电信 30.92 -0.08 -0.26 29707

台湾国际航电 48.74 -0.08 -0.16 657799

香港

中国移动 54.25 +1.41 +2.67 305481

中国联通 15.41 -0.12 -0.77 167182

中国电信 53.31 +0.52 +0.99 14325

中芯国际 3.87 +0.04 +1.04 54241

电讯盈科 4.38 +0.03 +0.69 2593

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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