《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 77.66 +0.94 +1.23 2003976
搜狐 64.80 -0.65 -0.99 634812
网易 70.53 +3.14 +4.66 896581
百度 162.99 -0.04 -0.02 2480731
亚信科技 11.70 +0.02 +0.17 89080
台湾
台湾积体电路 17.58 +0.12 +0.69 2066043
联电 1.99 +0.05 +2.58 60591
日月光 5.01 +0.07 +1.42 61782
硅品精密 5.79 +0.08 +1.40 196246
和信超媒体 0.97 -0.01 -1.02 31425
友达 3.02 -0.04 -1.31 138078
中华电信 30.92 -0.08 -0.26 29707
台湾国际航电 48.74 -0.08 -0.16 657799
香港
中国移动 54.25 +1.41 +2.67 305481
中国联通 15.41 -0.12 -0.77 167182
中国电信 53.31 +0.52 +0.99 14325
中芯国际 3.87 +0.04 +1.04 54241
电讯盈科 4.38 +0.03 +0.69 2593
(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。