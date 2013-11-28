金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

路透11月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收高0.34%，报1,008.81点。
中国股市：沪综指放量上涨，创业板及金融板块强势
香港股市：恒指收涨0.5%至10个月高位
中国汇市：人民币即期近收平盘，成交激增银行“倒量”特征明显
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拉美股市：巴西股市周三收高，脱离近三个月低位，银行类股上扬，因国内最高法院预计将推迟做出一项或导致银行业出现巨额损失的裁决。Bovespa指标股指 终止连跌两日之势，上涨0.81%至51,861.21点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌0.7%至2.3105，但跌幅因央行例行标售货币互换协议而受到抑制。
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南非股市：上涨1.5%，兰特走软提振出口商类股以及在约翰内斯堡上市但以外币计算业绩的企业股价。Top-40绩优股指数 涨1.47%至39,768.86点。综合指数 涨1.3%，报44,564.01点。
南非汇市：兰特下跌，南非央行会议明确不倾向于推高本币
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印度股市：小跌，Infosys等软件服务出口商受到卢比走强的冲击，由于近期外资抛盘明显，市场整体人气仍然不振。指标BSE指数 跌0.02%或4.76点，收报20,420.26点，为连续第二日下跌。NSE指数 跌0.03%或2点，收报6,057.10点。
印度汇市：卢比兑美元涨至一周高位，受欧元涨势扶助，不过油企的月底美元买需抑制了卢比涨势。卢比兑美元 收报62.14/15卢比，为11月19日以来最高位，亦高于周二收盘位62.50/51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,404.310点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.12%，报771.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.73%报33.1800卢布；卢布兑欧元 跌0.72%，报45.0200卢布。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)