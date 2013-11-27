欧元区金融：金融体系压力已降至危机前水平--欧洲央行金融稳定报告

路透法兰克福11月27日 - 欧洲央行周三表示，欧元区金融业压力已降至2007年全球金融危机开始以前到现在的最低水准，但该行业的情况依然脆弱。

央行在其半年度的金融稳定评估报告中称，欧元区金融稳定所面临的主要风险来自于经济和金融冲击、公债市场压力、全球金融市场动荡以及区内二线国家的银行融资挑战。

“衡量系统压力的指标已经回落至接近危机前的水准，”欧洲央行在报告中称。