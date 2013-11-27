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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 07:35 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条:

--国务院办公厅下发促进煤炭行业平稳运行的意见，意见指出，坚决遏制煤炭产量无序增长，切实减轻煤炭企业税费负担，减少低质煤进口等。

* 其他:

--耶鲁大学金融学终身教授陈志武预计，民营银行与资本帐户开放的改革将较快取得突破，但存款利率上限完全放开尚需时日。

--天津滨海新区第二次人大会议透出信息，新区明年将积极建设自由贸易试验区，具体而言，将全面落实国际船舶登记制度、国际航运税收、航运金融和租赁业务四项创新试点。

--基金业协会近日下发加强专项资产管理业务风险管理的相关通知，意味着基金子公司将需要加强业务风险控制，通道业务门槛或提高。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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