《中国报摘》--中国证券报11月28日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 头版头条:
--国务院办公厅下发促进煤炭行业平稳运行的意见，意见指出，坚决遏制煤炭产量无序增长，切实减轻煤炭企业税费负担，减少低质煤进口等。
* 其他:
--耶鲁大学金融学终身教授陈志武预计，民营银行与资本帐户开放的改革将较快取得突破，但存款利率上限完全放开尚需时日。
--天津滨海新区第二次人大会议透出信息，新区明年将积极建设自由贸易试验区，具体而言，将全面落实国际船舶登记制度、国际航运税收、航运金融和租赁业务四项创新试点。
--基金业协会近日下发加强专项资产管理业务风险管理的相关通知，意味着基金子公司将需要加强业务风险控制，通道业务门槛或提高。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。