《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月28日

*工商时报：
--台湾钢铁公会理事长、中钢董事长邹若齐昨日接受本报专访时表示，虽然目前钢铁需求不强，但钢价处于〞企稳〞的状态。至于台湾钢铁业未来50年的发展，他认为钢厂不应盲目扩充，应遵循市场供需的规律，并积极转型，尤其应提高普通级产品的生产效率及设法降低成本，才有国际市场竞争力。
--全家便利店两岸展店策略除聚焦调整店质、商品结构，以提高业绩外，中国全家可望冲市占，预估三年内台湾全家门市将全部改装成新店型，中国全家则有机会成为大陆营运规模第一大便利连锁店。
--大陆海协会会长陈德铭昨日表示，在自经区建立〞两岸药品交流认证〞的绿色通道，确保药品品质，保障两岸人生命安全、健康，表示〞应加速进行，刻不容缓〞。
--金融总会理事长李述德昨日指出，公公并(公股银行合并)能否成功，有不少问题必须克服，其中包括价格及换股比例都是关键，〞包括到底是由现金或是股票交易，也有赖双方协商。〞
*经济日报：
--金管会昨日找银行业者开会后决定，明年底前所有银行第一类授信资产（即正常放款）须提足1%的损失准备，并增订规定，未来可针对特定产业授信，例如面板、DRAM等四大产业或不动产授信等，要求银行增提准备。
--双卡循环利率造成卡债问题丛生，立法院司法及法制委员会今日将审查民法修正案，多位立委提案调降民法约定利率20%的上限。据了解，司法及法制委员会与法务部已有初步共识，约定利率上限可能调降至12%左右。立委转述，金管会评估，一旦调降利率上限，将有900亿元转向地下经济。
--两岸产业合作论坛28日在昆山举行，由双方产合论坛召集人经济部次长杜紫军与大陆国家发改委副主任张晓强共同主持，大陆〞面板女王〞白为民、京东方总裁陈炎顺也将参加。面对目前两岸面板与LED等产能过剩的〞惨状〞，杜紫军将在论坛上向陆方喊话，提出应透过货贸协议对不同产品降税，来引导两岸产业分工，避免因陆补助政策所造成的恶性竞争与重复投资。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)