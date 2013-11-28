《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**上海证券报**

--记者从证券监管部门获悉，近日上海有多位基金经理因涉嫌“老鼠仓”被证监会调查。

--广发证券 专为零售客户打造的线上综合服务平台--易淘金网站近日正式亮相，业内人士指出，这是广发证券自主开发的电商平台，是券商基于网络平台的新型服务模式。

--绿地集团增资扩股项目在上海联合产权交易所挂牌，公司拟增资21亿股，募资规模将不低于118.02亿元，并且意向投资方须为非公资本。

--中石化内部人士透露，为避免黄岛爆炸事件带来的短期“油荒”，中石化计划从山东地方炼厂采购量从100万吨汽柴油增至150-200万吨，增幅超50%。

--阿里巴巴集团旗下阿里云昨宣布推出阿里金融云服务，通过该云计算服务，全国 2,000家区域银行可以快速、低成本地实现网上交易支付等功能。

**证券时报**

--中国平安 旗下平安信托计划提高海外投资比例。平安信托海外资本市场投资总监潘永华表示，公司最近考虑继续进军海外市场，除了海外房地产及相领域外，其他关注的包括主题投资以及与国际一流机构合作，发掘比整体市场有更加优异回报的投资机会。

**第一财经日报**

--温州银监分局的最新数据显示，今年10月末温州银行业的不良贷款率为4.31%，这是自2011年下半年以来，温州爆发民间借贷风波、中小企业资金链断裂以来，该市不良贷款率再次创下新高，其中招商银行 和建设银行 当地分行不良率超过10%。

--麦德龙 中国区总裁席龙表示，公司今后会加速在中国的扩张，以自持物业和租赁物业两种模式并行。与沃尔玛 、家乐福 等在中国以租赁为主不同，此前麦德龙一直主打自持物业。

**人民日报**

--中国银监会发布银行业董事和高级管理人员任职资格管理办法，办法规定，金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员本人及其近亲属不能合并持有该金融机构5%以上股份，且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值。(完)