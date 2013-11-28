《台湾重要政经日程》--11月28日

===================今日重要政经消息=====================
11/28(四)
--11:00 行政院院会。
--11:00 高盛亚太区策略分析师举行亚洲及台股明年展望记者会。
--14:00 总统马英九与五院院长茶叙。
==========================================================
11/29(五)
--16:30 主计总处公布第三季经济成长率统计值。第三季经济成长率概估为升1.58%。
--12:30 央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
*12/3(二)
--10:00 富邦金控 举行明年台湾经济及股市展望媒体说明会。
12/4(三)
--13:30 永丰金控 举办2014年投资展望会前说明会。
*--14:00 永丰投信举办债券论坛。
12/5(四)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，10月为年增0.64%。
--16:10 央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
*12/10(二)
--13:30 台积电11月营收。
--14:00 联电11月营收。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)