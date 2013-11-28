中国企业：绿地集团拟引入118亿元民间资本战略投资，五年内整体上市

路透上海11月28日 - 中国大型房地产公司--绿地集团最新在上海联合产权交易所挂牌，拟引入民间资本作为战略投资者，募集资金规模将不低于118.02亿元人民币。集团并承诺，五年内将完成公司整体股份制改造上市工作。
上海联交所网站信息显示，绿地集团此次拟增资21亿股；集团提出的要求包括，出资人或实际控制人应为非国有绝对控股企业或自然人，公司注册资金不少于10亿元，净资产不少于10亿元，此前连续三年盈利，且意向投资人及其控股股东、实际控制人为非房地产行业等。
而合伙制企业投资人资格条件包括基金总规模在40亿元以上等。
上海证券报报导称，鼎晖等国内PE巨头有意入股绿地，鼎晖投资表示不予置评。
绿地集团目前最大股东是职工持股会，持有36.43%股权，上海市城市建设投资开发总公司和上海地产(集团)分别持股26%和25.03%，国有股占比超过50%。
绿地集团今年前九个月实现净利润逾81亿元，资产总计逾3,000亿元。
此前还有消息称，绿地集团或在筹划借壳上市，金丰投资 公告称，控股股东上海地产集团将研究涉及公司的重大事项，公司股票开始停牌。本地媒体报导称，可能涉及绿地借壳A股上市。
绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计在国内排名第二，仅次于万科 。(完)
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(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)