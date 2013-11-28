《新兴市场重要经济事件预告》--11月28日-12月5日

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11月28日(四)
布达佩斯--匈牙利经济日报(Napi Gazdasag)组织举办经济论坛。匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy发表讲话。
莫斯科--俄罗斯财长西卢安诺夫参加一公开政府会议(0600)。
11月29日(五)
菲律宾马卡第--菲律宾央行总裁泰谭柯在一媒体论坛上发表讲话(0100)。
厄瓜多尔基多--拉美和加勒比海国家联盟(CELAC)财长在基多召开会议。
12月2日(一)
金边--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问柬埔寨(至12月3日)。
新加坡--新加坡财长尚达曼将在外交部外交学院主办的一次活动上发表讲话。
12月3日(二)
伦敦--英国-肯尼亚贸易投资论坛。肯尼亚财长Henry Rotich和央行总裁Njuguna Ndung'u将发表讲话。
摩洛哥马拉喀什--第五届国际税收对话论坛(International Tax Dialogue)召开(至12月5日)。
利雅得--沙特阿拉伯召开民间部门中东会议。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民及沙特阿拉伯财长H.E. Ibrahim Al-Assaf将发表讲话。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至12月4日)。
12月4日(三)
首尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将访问韩国(至12月5日)。
圣地亚哥--智利央行公布11月货币政策会议记录(1130)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
12月5日(四)
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 白云)