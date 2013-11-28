港报社评：人多人齐，难改逆境波状态--星岛日报11月28日

政府走掉一个副局长，却将会换来两个。人数多了，却难改在热厨房打逆境波的状态。

财经事务及库务局副局长梁凤仪将于年底离任，由去年底刚从按揭证券公司总裁一职退休的刘怡翔元旦起接任，发展局副局长一职，则由现任跨国建筑工程顾问公司亚太区执行副总裁的马绍祥上任。

两位候任副局长，都有不俗的履历。刘怡翔政务官出身，后来做到金融管理局助理总裁。马绍祥是工程师，先后任职的公司参与过香港多项大型工程的顾问和建设。

梁振英当选为行政长官后，即面对难找人才加入管治班子的困局，而且就任一年多就不少人离职。虽他形容今次的政治班子，是司长、局长、副局长和政治助理人数「最多和最齐」，却无助改变社会对问责班子热厨房难觅人才的观感。

梁凤仪由上届班子过渡到今届，早有去意，如果她另有高就，寻求事业上更上层楼，属于政治任命官员“旋转门”的正常运作，在美国很普遍。不过，政府花了很多时间才找到退休高官接任，但今次的接班人面对的机会成本显然较低，还可以同时享受公务员退休长俸，显见找寻合适人才不易。

至于发展局副局长一职，更是悬空近一年半才找到合意人选。部门涉及的新界东北、填海等议题都是烫手山芋，候任副局长50岁，如果成功克服挑战，有机会更上层楼，但若做得不开心，三年半后届满，亦不难得到外间企业罗致。

两位副局长在其专业范围的表现不逊色于其他副局长，但现时政府民望低，两位副局长除了要有极高的情绪智商，还要有高度灵活的政治手腕。

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