港报社评：汤显明厚颜无耻廉署须清理门户--明报11月28日

立法会帐目委员会发表汤显明在任廉政专员期间，廉署在酬酢等开支方面处理不当及违规的聆讯报告，首次用上“痛斥”字眼，又多次用“谴责”、“震惊”等强烈言词，批评汤显明和廉署社区关系处。

帐委会对汤显明的批评，遣词用字剑及履及，强烈程度极其罕见。汤显明则对帐委会的批评，透过律师发表声明反驳，还要求“是如何违了哪些规”，可谓厚颜无耻。

帐委会的报告更指出，“汤显明的行为，如非有若干廉署人员协助及默许，是没有可能发生的”。报告并无指出哪些廉署人员协助汤显明违规不当，矛头指向社区关系处。

帐委会的报告提出大量数据事实，指社关处以分单方式处理酬酢开支，是汤显明得以表面上不超支而豪饮；另外，廉署修订《常规》，对酬酢开支“连买酒费用”作出明确规定，但是社关处置诸不理。

汤显明离任后，违规不当事情逐渐曝光。帐委会要求廉署提供送礼的资料，为何先后出现总值约22万元、72万元与130万元3个数字？事后弄出汤显明送礼、向一般市民送礼、部门送礼等名目，难以使人信服。

汤显明任内，社关处每年用于接待开支大幅增加，倡廉教育和接触机构数目却呈现下降趋势。社关处与汤显明有“共同违规”实质，其主事人——穆斐文处长是否适任的问题就浮现出来。

帐委会的报告，并未点名谴责穆斐文。但以穆斐文在整件事的角色，她在廉署纪纲沦丧的异化中，肯定起着重要作用，以她这样的角色和身分仍在廉署留居高位，难以恢复市民对它肃贪倡廉的信心和信任。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞