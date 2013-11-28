港报社评：美军机东海挑衅，测习近平实力--经济日报11月28日

美国轰炸机前天闯中国的东海防空识别区，此突如其来的挑衅，应是要测试中国第五代领导习近平在姿态强硬外，是否有实力管控危机，以研判今后9年中美博弈的拿捏。

中国在上周六宣布划定东海防空识别区后，紧张气氛正飈，美军前天更派两架B-52轰炸机从关岛出发，在刻意不知会中方下，直闯东海防空识别区。美国今次主动出击，很可能出乎北京意料。皆因中方划定东海防空识别区，非挑战美国；且北京看透美国只图藉围堵中国以利己，故未必料到美国作此极具挑衅性的行动。

其实美国的算盘，是要藉此彰显其亚洲一哥地位，并压制中国气势。更重要是测试中国第5代领导习近平的能耐。习近平去年底接任中共总书记后，即以强硬形象示人。对美国而言，必须摸透习近平这个对手，除表现出来的立场强硬之余，实际有没有足够的政治能量和外交手腕？

况且，习近平虽一上任就接掌军权，惟他对军队的掌控是否已牢固，外界多猜测，近日盛传，习近平治军仍受旧有势力掣肘。

美国今次刻意挑衅中国，就可藉此测试习近平，以便在中美博弈中有更好拿捏。值得留意的是，今次美国的挑衅其实留有一手，表明两架轰炸机没搭载武器，正好反映美国只图测试中国反应，好让副总统拜登下周访华，做好摸底工作。

惟美国此举势激发中国军方鹰派反弹，习近平短期内对美国的言行亦势更强硬，图逼美国承认和中国对等的新型大国关系。此预视中美翻脸机会虽不高，惟东海以至中美关系的紧张气氛升级，恐仍要持续一段时间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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