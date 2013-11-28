中国金融：10月温州银行业不良贷款率4.31%创新高，个别机构逾10%--报载

路透上海11月28日 - 第一财经日报周四引述温州银监局数据称，该市银行业不良贷款率连续反弹，至10月末已达4.31%，创下新高。分类来看，国有和股份制银行不良率居前，其中个别银行分支机构超过10%。

该市10月末国有、股份制和城商行不良率分别为5.34%、5%、1.65%。其中招行 和建行 旗下分行分别为10.33%和10.01%。而之前不良率居高的广发银行、浦发 和平安银行 则大幅下降。

温州市作为中国经济发达地区的一个样本，2011年9月爆发局部民间金融风波，一些企业出现信用风险事件，导致其银行业不良贷款快速上涨。而最新统计的全国范围商业银行不良贷款率还不足1%。

不过报导指出，不良贷款率的反弹，除了与不良贷款绝对值上升有关外，作为分母的贷款余额增长缓慢也是助创新高的原因之一。

报导并称，值得关注的是，在不良率上升的同时，温州银行业的关注类贷款总体有所趋缓，但因该类贷款规模更大，且有部分涉及担保链风险的贷款可能还未进入关注类，其反弹压力不容忽视。

数据显示，今年10月末温州银行业关注类贷款338.9亿元，比例为4.7%。其中国有、股份制和城商行比例分别为3.34%、7.96%、8.12%。平安银行、浦发银行、福建海峡银行和浙江稠州银行温州分行的关注类贷款比例甚至高达16.71%、13.84%、12.46%和10.99%。

对温州市的实体经济而言，临近岁末年关，企业资金越发吃紧，而银行新增贷款主要投向政府背景的企业，投向实体经济的信贷资金少之又少。

温州三季度经济形势分析会认为，该市经济运行呈“筑底企稳、缓慢回升、逐步向好”的复苏态势。