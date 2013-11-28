台湾货币市场：短率不受月底因素影响，4G释照标金部分去化市场游资

* 短率平稳不受月底因素影响

* 本旬逾1,000亿台币4G释照标金去化游资

* 央行冲销力道平平

记者 林妙容

路透台北11月28日 - 台湾银行间短率周四持稳于底部，不受月底因素影响。市场称此前尚未缴库的第四代行动通讯标准(4G)标金将在明天前全部入库，去化了市场部分游资，也令部分银行的超额准备产生负数，不过资金水位虽然走低，仍处小多状态，利率不动如山。

货币市场调度人士表示，料本提存期因总额达1,186.5亿台币的4G标金走钱，累计超额准备不致过大，央行期间虽针对因4G资金停泊帐上的银行适度收回多余资金，但整体冲销力道平平，也没有对市场产生太大影响，提存期底料能平稳度过。

〞市场感觉还是宽松，月底看来是不会有问题 。〞一位本地银行资金调度人士表示。

在预料本月月底能平稳度过后，部分银行也开始着手规划新历年前后的资金安排，调整部分资金的落点，以期届时市况能够平顺。

本地时间12:11时：

**台币兑美元 午盘暂时收升7.2分报29.600。

**台股 升0.76%，报8,359.28点；成交量 为619.1亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日区间在0.370-0.430%。

**短票市场以跨年资金优先**

短票市场方面，票券商称今日票券发行量亦不少，银行买气也显得旺盛，调度没有太大困难，利率亦与上日差距不大。

票券交易商指出，目前已为即将到来的新历年及农历年资金状况预做准备，承作票券以跨年资金优先，并适度调整短票到期落点，避免落点过度集中，届时造成调度困难。

今日银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.61%，少数成交在0.60%；跨年天期的主交投区以0.62%为主，少数于0.63%成交。

今日存单到期金额为3,323.85亿台币，发行金额稍晚公布。

本周五央行存单到期3,628.6亿台币。下周央行存单到期总额为1兆5,128.15亿台币，落点分别为周一3,998.2亿、周二1,580.5亿、周三3,744.6亿、周四446.5亿及周五5358.35亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负69亿台币，累计超额准备为822亿，加计前期1%的超额准备为2,132亿台币。

**RP利率仍然持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。月底投信基金面临较大的赎回压力，不过整体市场的资金仍然相当充裕，资金出去之后总能寻得新进的钱，附买回利率大致能够维稳。

交易员指出，投信的资金今日面临较大的流出，分配并不平均，但寿险、银行仍有充裕的银弹，令市场的资金尚且能够维持稳定的流入。他们并认为，明日虽是月底的最后一个交易日，但依以往的经验，投信基金面临日最大的赎回压力也就是月底最后第2-3个交易日，明日基金被赎回的压力应能好转。

〞明天会比今天好一点，其实市场上的券也不多。〞一位大型票券商交易员表示。

但也有证券商交易员表示，明日的30年期公债交割是紧缩因素，市场资金料趋少。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，皆和上日类似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。