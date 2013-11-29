《中国债券市场每日交易备忘》--11月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多68.5亿元人民币两年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.39% ============================================================================ 二、新债上市： 天津滨海农商行10亿元五年期固息金融债1321002，票面利率5.70% 丰田汽车金融(中国)13亿元三年期固息金融债1322009，票面利率5.60% 国电集团40亿元三个月期超短期融资券011309008，票面利率5.70% 常州投资集团5亿元一年期短融041359076，票面利率7.5% 中信国安集团20亿元一年期短融041373008，票面利率6.68% 东兴证券5亿元三个月期短融071324003，票面利率6.30% 远东控股集团4亿元一年期短融041362047，票面利率8.90% 远东控股集团3亿元九个月期短融041362048，票面利率8.80% ============================================================================ 三、缴款： 邯郸城城市建设投资18亿元七年期固息债1380367，票面利率7.6% 西南交建集团1.5亿元一年期短融 鞍钢股份 12亿元九个月期短融 华能澜沧江水电20亿元一年期短融 南京市交通建设投资控股集团6亿元一年期短融 杭州萧山水务集团3亿元一年期短融 山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融 浙江义乌中小企业1亿元两年期集合票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁物25亿元九个月期超短融011318003到期兑付，票面利率3.85% 江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251041到期兑付，票面利率4.87% 中国轻工集团公司4亿元一年期短融041254061到期兑付，票面利率4.87% 广东中旅集团3.5亿元一年期短融041256038到期兑付，票面利率5.26% 山东魏桥创业集团有限公司10亿元一年期短融041258067到期兑付，票面利率4.95% 北方联合电力有限责任公司10亿元一年期短融041259074到期兑付，票面利率4.87% 杭州市实业投资集团12亿元一年期短融041260086到期兑付，票面利率5.12% 中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融041262050到期兑付，票面利率6.45% 安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融041264037到期兑付，票面利率5.30% 山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融041266012到期兑付，票面利率5.26% 中国重型汽车集团有限公司20亿元一年期短融041269037到期兑付，票面利率4.87% 天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融041272007到期兑付，票面利率5.12% 江苏省常州市4.6亿元两年期2011年度第一期中小企业集合票据051102003到期兑付，票面利率6.10% 珠海格力集团公司20亿元三年期中票1082213到期兑付，票面利率4.98% 国开行200亿元15年期固息债050223付息，票面利率3.60% 南京银行 8亿元10年期固息债052001付息，票面利率4.1% 国开行600亿元10年期固息债070225付息，票面利率5.07% 中国华能集团15亿元五年期中票1082212付息，票面利率5.03% 招商局集团25亿元七年期中票1082214付息，票面利率5.20% 广州交通投资26亿元五年期中票1182358付息，票面利率5.99% 中行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1206001付息，票面利率4.7% 中行 180亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1206002付息，票面利率4.99% 中关村国家自主创新5亿元五年期固息债1280422付息，票面利率5.90% 诸城经济开发投资公司13亿元七年期固息债1280424付息，票面利率6.8% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家发展改革委宣布，中国将于周五起上调成品油价格，汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。这是新的 成品油定价机制实施以来油价首次“三连跌”后的重回升势。 --在9月末挂牌的上海自贸区热潮中，去年获批的金融改革创新“试验田”--深圳前海也未停下脚步。中国证券 报周五报导，前海已上报更具有行业针对性的第二轮优惠政策，下一步将加大对前海金融改革的政策支持力度。 12/1公布11月官方制造业PMI (10月为51.4) 12/2公布11月汇丰制造业PMI终值 (10月为50.9) 12/3公布11月官方非制造业PMI (10月为56.3) 12/4公布11月汇丰服务业PMI (10月为52.6) 12/8中国海关公布11月进出口贸易数据 (10月顺差311亿美元) 12/9国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-1.5%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为3.2%) 12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月为20.1%) 11月社会消费品零售总额 (10月为13.3%) 11月工业增加值 (10月为10.3%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/丁淑琴； 审校 李宏薇)