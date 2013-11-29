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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 09:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：   
    
  中国进出口银行至多68.5亿元人民币两年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.39%
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  二、新债上市：   

  天津滨海农商行10亿元五年期固息金融债1321002，票面利率5.70%
  丰田汽车金融(中国)13亿元三年期固息金融债1322009，票面利率5.60%
  国电集团40亿元三个月期超短期融资券011309008，票面利率5.70%
  常州投资集团5亿元一年期短融041359076，票面利率7.5%
  中信国安集团20亿元一年期短融041373008，票面利率6.68%
  东兴证券5亿元三个月期短融071324003，票面利率6.30%
  远东控股集团4亿元一年期短融041362047，票面利率8.90%
  远东控股集团3亿元九个月期短融041362048，票面利率8.80%
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  三、缴款： 
     
  邯郸城城市建设投资18亿元七年期固息债1380367，票面利率7.6% 
  西南交建集团1.5亿元一年期短融
  鞍钢股份 12亿元九个月期短融
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融
  南京市交通建设投资控股集团6亿元一年期短融
  杭州萧山水务集团3亿元一年期短融
  山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融  
  昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融
  浙江义乌中小企业1亿元两年期集合票据
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  四、还本付息：
     
  中国铁物25亿元九个月期超短融011318003到期兑付，票面利率3.85% 
  江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251041到期兑付，票面利率4.87% 
  中国轻工集团公司4亿元一年期短融041254061到期兑付，票面利率4.87% 
  广东中旅集团3.5亿元一年期短融041256038到期兑付，票面利率5.26% 
  山东魏桥创业集团有限公司10亿元一年期短融041258067到期兑付，票面利率4.95% 
  北方联合电力有限责任公司10亿元一年期短融041259074到期兑付，票面利率4.87% 
  杭州市实业投资集团12亿元一年期短融041260086到期兑付，票面利率5.12% 
  中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融041262050到期兑付，票面利率6.45% 
  安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融041264037到期兑付，票面利率5.30% 
  山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融041266012到期兑付，票面利率5.26% 
  中国重型汽车集团有限公司20亿元一年期短融041269037到期兑付，票面利率4.87% 
  天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融041272007到期兑付，票面利率5.12% 
  江苏省常州市4.6亿元两年期2011年度第一期中小企业集合票据051102003到期兑付，票面利率6.10%    
  珠海格力集团公司20亿元三年期中票1082213到期兑付，票面利率4.98% 
  国开行200亿元15年期固息债050223付息，票面利率3.60% 
  南京银行 8亿元10年期固息债052001付息，票面利率4.1% 
  国开行600亿元10年期固息债070225付息，票面利率5.07% 
  中国华能集团15亿元五年期中票1082212付息，票面利率5.03% 
  招商局集团25亿元七年期中票1082214付息，票面利率5.20% 
  广州交通投资26亿元五年期中票1182358付息，票面利率5.99% 
  中行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1206001付息，票面利率4.7% 
  中行 180亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1206002付息，票面利率4.99% 
  中关村国家自主创新5亿元五年期固息债1280422付息，票面利率5.90% 
  诸城经济开发投资公司13亿元七年期固息债1280424付息，票面利率6.8%        
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --国家发展改革委宣布，中国将于周五起上调成品油价格，汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。这是新的
成品油定价机制实施以来油价首次“三连跌”后的重回升势。 

  --在9月末挂牌的上海自贸区热潮中，去年获批的金融改革创新“试验田”--深圳前海也未停下脚步。中国证券
报周五报导，前海已上报更具有行业针对性的第二轮优惠政策，下一步将加大对前海金融改革的政策支持力度。 
    
  12/1公布11月官方制造业PMI                         (10月为51.4)
  12/2公布11月汇丰制造业PMI终值                     (10月为50.9)
  12/3公布11月官方非制造业PMI                       (10月为56.3)
  12/4公布11月汇丰服务业PMI                         (10月为52.6)
  12/8中国海关公布11月进出口贸易数据                (10月顺差311亿美元)
  12/9国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI)         (10月为-1.5%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)       (10月为3.2%)
  12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户)     (1-10月为20.1%)
                    11月社会消费品零售总额          (10月为13.3%)
                    11月工业增加值                  (10月为10.3%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告    
  12/27公布1-11月规模以上工业企业利润               (1-10月为13.7%) 
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/丁淑琴； 审校 李宏薇)
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