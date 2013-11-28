港报财经评论：大行转軚唱好有因--信报11月28日

大行转軚唱好有因/ 习广思

三中全会是否一个带领中资股转势的game changer？“中国梦”的改革概念能否恢复中资股的投资信心？目前来看，中港股市技术走势、环球资金流向等因素仍有待观察，以进一步确认趋势；然而，在三中全会后，非常明显的一点是，外国投资者对中国股票转趋乐观，其次是投行转軚变得乐观。临近年底，投行陆续推出展望报告，报喜不报忧，看好不看淡，都是肯定的事，明显可见投资者对中资股转軚看好，大部分理由离不开三中全会。高盛在三中全会后转軚，指2014年是中资股的天下，重点在于三中全会改革力度提高市场对中资股的期望，而市场亦等待中国内地在未来数个月披露更多改革细节。花旗口吻亦相当牛，预期2014年国指升25%，上证升28%，理由是三中全会的改革建议好过预期，股市基调趋向正常化，改革也有利经济摆脱旧有增长模式，以及硬着陆风险。当然，市场还有不同预期看法，部分来自私人银行，部分来自基金经理，相信乐观看法陆续有来。投行口吻永远唱好多过唱淡，而一下子在三中全会后变牛，背后有主动原因，也有被动苦衷。

主动者，或者是真的看好，毕竟自己的地盘静了长时间，每每对外看淡其实无助生意，难得三中全会响起改革概念，固然成为推销理由。当然，这样做是拿招牌作押注，但当市场情绪热起来，与其做个孤独看淡的投资者，不如参与唱好大合奏。被动者，生意在前，转軚看好是明智之举。先看环球金融布局，外资对2014年的预期配置是继续买欧美日，但美股难再重演今年升幅，部分资金或流入新兴市场，而新兴股市又以北亚最吸引，故资金慢慢回流中资股的机会是存在的。三中全会后，部分外资被“中国梦”打动，临近年底又要做资产配置的部署，侧闻部分全球性基金在三中全会后，有意轻微提高中资股配置比重；而外资山长水远来买中资股，更多时候依靠大行报告作参考，转軚看好者自然受到青睐，有助生意也！

无论如何，外资觉得改革故事动听，中国梦亦不妨发，未来一段时间，要看这批资金有没有继续流入，提高港股成交额；其次，是中国内地投资者何时才相信这个改革故事。期指结算前后，港股续在高位争持，但大市基调回稳，气氛续良好。恒指高位见23,856点，24,000点始终可望难达，收报23,806点，大市成交额690亿港元，沽空比率下降至6.7%。尽管要突破有难度，但昨日市况其实续见改善，一是中资金融股止跌，空军狙击收敛，完成整固后有望再升；二是重磅蓝筹具承接力，上周升势集中在中资金融股，但昨日中移动 力撑大市，和黄 、腾讯 走势挑战高位，加上濠赌股稳中求进，均反映整体大市基调改善。

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提防欧罗镑汇陷阱/ 苏子

昨天汇市的波动模式甚有杀止蚀盘的味道。欧洲市欧罗兑美元及英镑兑美元均已突破近期的高位阻力；其中以英镑兑美元在市场知悉与预期一致的英国第三季GDP数据后出现先跌后急升，并且可以一举突破早前一直屡攻不破的10月1日的1.626高位阻力，成功触发大量止蚀买盘入市，最具代表性！这与本周接近美国感恩节假期，汇市的交投下降，故有利有心人伺机把汇价舞高弄低杀止蚀盘图利有关。目前欧罗兑美元及英镑兑美元分别在上周的1.358高位及10月1日的1.626高位，两者已成为汇价破位后回落时的重要支持位，可以说是不容有失，若汇价在本周结束时已见明显返回上述重要支持位以下，将反映昨天的破位不过是由止蚀买盘所触发的走势陷阱，汇市仍然处于反覆波动的市况里运行，暂时未具备条件展开爆炸性的单边趋势市。

昨天美汇指数在欧罗兑美元及英镑兑美元出现重要技术性破位后，却未能显着下破本月6日的80.38低位，反映上述汇价的破位动力主要来自近日一直交投炽烈的交叉盘，而非美元直盘。由于美元直盘暂时仍未见出现重大突破，这令上述汇价出现假突破的可能性上升。美汇指数在本月6日的80.38低位与50天SMA重要支持十分接近，因此稍后美汇指数若跌破此低位支持收市，届时汇市才有望摆脱目前的反覆波动市况，令非美元货币可以出现一个较持久的上升市。

留意日圆目前的期货净短仓已创2007年7月以来的6年新高水平，反映目前市场看淡日圆后市的情绪极为浓烈。不过，目前日圆的弱势只是集中在非美元的交叉盘上，兑美元的跌幅其实十分温和，美元兑日圆仍未能创出今年新高，与市场极度看淡的情绪呈现背驰现象。因此，本周余下时间宜留意美元兑日圆能否成功突破102阻力关口波动及收市，若本周结束时仍乏力破关而上，并且回落至101.3的本周开市价以下，小心相反理论将奏效，下周日圆或在市场一片看淡声中掉头回升。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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