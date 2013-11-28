港报财经评论：捕捉低PE值博股--经济日报11月28日

捕捉低PE值博股/ 林瑞芬

上证 昨收2,201，回升0.8%，助港股于结算前作临门一脚抽升，升0.53%至23,806；国指升0.88%至11,401；成交额690亿港元，稍增利好。技术上，指数略为走高，势仍向好，但临近年尾，基金大户于12月开始放假，忧后市成交未协调。突破下一心理关键24,000位前，防以东海防空识别区争议作反覆藉口。中资股反覆有买盘有序跟进，你追我赶之势强，如内险股类最明显，平保 及太保 领先之后，获瑞银及汇丰调升投资评级的人保 有买盘杀到，昨急抽升4.07%至4.09港元，顺势试冲4.25及4.5港元。续有证券行上调保险股评级，CIMB上调另一落后保险股中国太平 的目标，由17.5港元上调至21.7港元，昨收14.98港元。

大致上，内险股整体的上升台阶已筑。强势仍为平保可取，逢低收集。复苏周期股中的水泥股，今周亦有买盘收集，获大股东提收购的台泥 涨24%，山水水泥 涨14.6%。10月30日以择强吼海螺 为由建议突破27.5港元追入，目标32港元，昨收29.9港元，已有帐面利润9.1%。尚有近一个月到2014年，工信部之前实牙实齿话年底前必发4G牌，揣测年底前的政策落地，最大机会是这个，故微观相关股份在周一异动后，昨又涌涨，京信通信 、中移动 及中国无线 等涨1.6%至5%不等，等靴子落实套利回吐。

改革蓝图的公布引发热情，对前景憧憬，不能一概而论。对前景的憧憬，往往不知不觉地给予了估值更高溢价，但溢价建基于前景。不过，若企业盈利达不到预期，股价回挫，那是相当痛苦的事，所以投资重前景更重钱景。改革来讲，常理，众望自有改得更好，而非更糟。中、港券商在近期临近年尾的展望2014年报告，都倾向谨慎乐观预期，大概也是如此思维逻辑。改得更好是目标，途中会遇障碍，有变化，走错路，故要以现实出发向钱看，为前景而投入个股时，也要谨慎检视其2014年度营收的能力，估值建基于盈利，是硬道理！以城镇化为大方向淘金为例，上周六推介2014年预测PE值还是单位数字的中国联塑 ，建议时在5元左右，昨抽升6.2%至5.3港元。据大和今周报告就跟进了公司管理层的提示，今年下半年的利润率较去年同期不会显着出现恶化。今年已收购的配合家居零件业，大和就估未来望有收成。昨日升穿5港元刚现突破讯号，反覆上望仍看6港元。

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