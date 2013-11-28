《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

* 明报：

--新盘低价开售，承接力惊人。新例后票王、由信置 、合和 及市建局发展的湾仔囍汇2期，昨首日卖楼开出红盘，项目发售首批220伙，整批单位在开售后不足4小时全数清袋，套现逾18亿港元。

--私募基金CVC大中华区主席梁伯韬，昨日现身新股金天医药 的推介会，CVC在2011年10月时，以约6.52亿港元入股金天，今次新股发行，会将部分股份出售。CVC的持股会由上市前的24.24%降至上市后的16.1%。梁表示，一般私募基金有10年投资期，故今次藉机套现部分股份。 * 星岛日报：

--张震远名下的香港商品交易所，传有「白武士」青睐。公司注册处资料显示，私募基金英飞尼迪（Infinity）合伙人熊剑瑞，以及擅于重组「临终」公司的安永企业财务董事总经理廖耀强，最近进驻商交所董事局，似为盘点资产、引入新资金铺路。 * 苹果日报：

--政府拍板2016年收回电讯商三分一3G频谱，收回的频谱占去香港电讯（6823）一成的频谱资源，曾经是电讯管理局（通讯局前身）总监的香港电讯董事总经理艾维朗对有关决定「摸不着头脑」，直斥重拍加上续牌势令经营成本上升，初步估计平均每月每户成本会额外最多增25元，他不讳言：「若频谱价格上升，集团将会加价。」。 * 东方日报：

--仍在停牌的大庆乳业 及其行政总裁王德林与独立非执行董事蒋智坚，因违反《公司收购及合并守则》遭证监会施加制裁，证监会对王德林施加冷淡对待令，禁止他直接或间接使用香港证券市场设施，为期24个月。证监会亦公开谴责大庆乳业及两人在有关事件中的行为。 * 大公报：

--瑞银昨日发表报告，预测香港明年经济增长为4%，相较2013年经济增长预测的3%，轻微加快。然而，仍低于长期趋势增长的4.5%，亦低于传统经济复苏时所录得的6%至7%增长速度。

--资本策略地产 昨公布截至9月30日止中期业绩，期内收益大幅增至21.64亿港元，升幅高达1.73倍，毛利为6.94亿港元，按年上升45.1%，毛利率则由60%下跌至32%，期内股东应占溢利约为6亿港元，增长61%。(完)