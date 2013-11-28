版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 11:27 BJT

更新版 1-中国数据：1-10月工业企业利润增速进一步加快，利润率有所提高--统计局

(新增更多细节和评论)
    路透北京11月28日 - 中国1-10月工业企业销售平稳，近九成行业利润总额同比增长，工业企业利润同比
增速进一步加快。
    
    中国国家统计局周四公布，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额46,263亿元人民币，比去年同期增
长13.7%；其中，主营活动利润46,884.2亿元，比去年同期增长5.4%，以此计算的主营业务收入利润率为5.59%
，较1-9月提高0.1个百分点。
    
    单独10月来看，规模以上工业企业实现利润总额5,810.4亿元，比去年同期增长15.1%，较上月的18.4%有
所下降；其中主营活动利润5,669亿元，增长6%。
    
    国家统计局工业司于建勋博士解读称，1-10月数据显示规模以上工业企业销售平稳增长，利润率有所提高
 
。其主营业务收入同比增速11.1%，较1-9月提高0.1个百分点，每百元主营业务收入中的成本为85.81元，减少
0.06元，利润率有所提高。
    
    浏览工业企业利润图表，点选： link.reuters.com/kan94v
    
    就行业而言，41个大类工业行业中，35个行业利润总额1-10月同比增长。新增利润最多的五个行业是：电
力、热力生产和供应业，汽车制造业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，黑
色金属冶炼和压延加工业，其利润新增额占规模以上工业企业的58.1%。
    
    此外，石油加工、炼焦和核燃料加工业由亏转盈，煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属矿采选
、其他采矿和废弃资源综合利用5个行业实现利润同比下降。
    
    统计局此前公布的10月规模以上工业增加值同比增10.3%，已连续三月处于10%以上，显现工业趋于向好之
势。(完)    
    
    以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)   
     
       1-10月   1-9月   1-8月  1-7月  1-6月  1-5月  1-4月  1-3月   1-2月   12年全  1-11月  1-10月
                                                                               年          
 利润    13.7    13.5    12.8   11.1   11.1   12.3   11.4   12.1    17.2      5.3       3     0.5
 主营     5.4     5.3     4.9    5.1    7.2   11.4   12.2   12.4    22.2        6       4     0.9
 利润                                                                                      
 营收    11.1      11    10.9     11   11.4   11.9   11.9   11.9    13.1       11    10.8    10.3
                                                                                                 
         10月     9月     8月    7月    6月    5月    4月    3月   1-2月   12年12    11月    10月
                                                                               月          
 利润    15.1    18.4    24.2   11.6    6.3   15.5    9.3    5.3       ~     17.3    22.8    20.5
 
 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐