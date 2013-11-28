更新版 1-中国数据：1-10月工业企业利润增速进一步加快，利润率有所提高--统计局

(新增更多细节和评论) 路透北京11月28日 - 中国1-10月工业企业销售平稳，近九成行业利润总额同比增长，工业企业利润同比 增速进一步加快。 中国国家统计局周四公布，1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额46,263亿元人民币，比去年同期增 长13.7%；其中，主营活动利润46,884.2亿元，比去年同期增长5.4%，以此计算的主营业务收入利润率为5.59% ，较1-9月提高0.1个百分点。 单独10月来看，规模以上工业企业实现利润总额5,810.4亿元，比去年同期增长15.1%，较上月的18.4%有 所下降；其中主营活动利润5,669亿元，增长6%。 国家统计局工业司于建勋博士解读称，1-10月数据显示规模以上工业企业销售平稳增长，利润率有所提高 。其主营业务收入同比增速11.1%，较1-9月提高0.1个百分点，每百元主营业务收入中的成本为85.81元，减少 0.06元，利润率有所提高。 浏览工业企业利润图表，点选： link.reuters.com/kan94v 就行业而言，41个大类工业行业中，35个行业利润总额1-10月同比增长。新增利润最多的五个行业是：电 力、热力生产和供应业，汽车制造业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，石油加工、炼焦和核燃料加工业，黑 色金属冶炼和压延加工业，其利润新增额占规模以上工业企业的58.1%。 此外，石油加工、炼焦和核燃料加工业由亏转盈，煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属矿采选 、其他采矿和废弃资源综合利用5个行业实现利润同比下降。 统计局此前公布的10月规模以上工业增加值同比增10.3%，已连续三月处于10%以上，显现工业趋于向好之 势。(完) 以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年全 1-11月 1-10月 年 利润 13.7 13.5 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3 0.5 主营 5.4 5.3 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6 4 0.9 利润 营收 11.1 11 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11 10.8 10.3 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 12年12 11月 10月 月 利润 15.1 18.4 24.2 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)