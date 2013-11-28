台湾债市：主流券殖利率随美债弹升，长券标售前心态回归谨慎

路透台北11月28日 - 台湾公债殖利率周四弹升，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率扬升，主要受到美债殖利率弹升的带动以及明日该期公债标售前的谨慎心态所致。
交易员表示，先前数日受到长券标售结果乐观心态影响，公债殖利率全面回落。只不过，10年期公债增额券明日即将标售，市场交易心态回归谨慎，且美债表现并不佳，令今日公债殖利率全面走扬。
“这样看来，台债应该还是在区间交易。”一位大型证券商交易员表示。
该交易员也指出，市场仍然认为美国联邦储备理事会(FED)的宽松政策退场时间最可能落在明年3月，且近年底不少交易员提前结帐休息，卖压趋缓，若国际债市的变化不大，持券不易大幅杀出，殖利率多落于区间整理。
他们认为，除去国际债市的变数不谈，未来台债的变数也只剩发债计以及明日的10年期指标券增额发行标售两项变数。
10年增额公债102/10R将于周五(29日)标售，预定金额350亿台币。
美国公债价格周三扩大跌幅，此前财政部标售的290亿美元七年期公债需求相对疲弱，此为本周总计960亿美元付息新债标售的最后一批。指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报2.75%，高于周二尾盘的2.71%。
观察市场最新动态：
* 10年增额券102/10R发行前交易殖利率与五年期公债102/11期价差由先前最大约65基点，回落至58点，估计二者合理价差在60基点左右
* 五年期公债殖利率回升至1.08以上的先前交易区间之内
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.07-1.10%
* 102/10R：1.65-1.69%
本地时间09:51时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升1.35基点报1.0840%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率升1.75基点报1.6620%
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(记者 高洁如; 审校)