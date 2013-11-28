《国际主要央行公开市场操作一览》--11月28日

路透北京11月28日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

美联储公布的2013年10月29日-30日政策会议记录显示，联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/26 买入公债 15.65 02/15/2036 - 11/15/2043

11/25 买入公债 31.71 02/15/2021 - 11/15/2023

11/22 买入公债 15.65 02/15/2036 - 11/15/2043

11/21 买入公债 48.11 11/30/2017 - 08/15/2018

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/27 二天逆回购 -57.21 0.05%

11/26 隔夜逆回购 -39.50 0.05%

11/25 隔夜逆回购 -33.70 0.05%

11/22 三天逆回购 -33.45 0.05%

11/21 隔夜逆回购 -55.71 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年11月14日-2013年12月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--叶伦出任美联储主席的提名上周四在参议院金融委员会轻松过关，将提交参议院全体表决，预计下个月可获得批准。一旦获批，叶伦将在现任联储主席贝南克的任期于明年1月31日结束后接任，成为全球金融界权力最大的女性。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周五表示，美联储在12月17-18日举行的下一次政策会议上，将会就放慢大规模购债计划的步伐展开辩论。他认为，即便联储开始缩减量化宽松规模，货币政策在相当一段时期内也仍将非常宽松。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/27 91天期反向交易 59.258 --

11/26 七天期反向交易 972.096 0.25%(固定利率)

11/26 七天期定期存款 -1,577.643 0.16%

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，低利率环境造成的一定的风险，央行已经在技术上准备好实施负存款利率，但只有在极端情况下才会考虑。

--欧洲央行执委科尔周二表示，欧洲央行已做好了让银行为存在央行里的隔夜存款支付利息的准备，不过负利率只是其政策选项库中的一个。科尔表示，随着欧元区经济增速的回升，通胀放缓的“可能性很小”，而欧洲央行认为最可能出现的情景是通胀率逐渐升高。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 101,550

上周三 99,970

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当期变化 +1,580

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员白井早由里表示，如果经济及物价成长大幅脱离央行预期，日本央行应考虑扩大货币刺激措施，她并警告说，央行通胀目标能否顺利达成尚有不确定性。

--央行10月会议记录显示，部分审议委员寻求淡化央行的通胀目标，因为担心各种风险会导致经济前景蒙阴，比如企业投资和薪资水平增长缓慢。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行563亿台币存单，相较存单到期569亿台币，存单发行余额减6亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行838.5亿台币存单，相较存单到期836.5亿台币，存单发行余额增2亿台币。