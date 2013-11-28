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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 10:26 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多150亿元固息债，期限3、5、7年

路透上海11月28日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(12月3日)增发今年第44、45和46期固息债，期限三、五和七年，总额至多150亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述增发债均采用单一价格（荷兰式）招标方式，承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，各品种均无兑付手续费，上市后同对应的原债券合并交易。

具体发行条款如下：

第44、45、46期增发债

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发行总量 三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 3/5年:12月3日9:30-10:30

7年:12月3日9:30-11:10

招标方式 单一价格（荷兰式）

缴款日/起息日 12月5日/10月24日

分销期 12月4日-12月5日

上市日 12月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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