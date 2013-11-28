台湾汇市：台币盘初实质汇价持稳，持续消化出口商月底抛汇卖需

路透台北11月28日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价持稳既有区间。交易员认为，尽管韩元早盘区间微贬，带动台币盘初一度趋贬，惟月底持续消化出口商抛汇卖需，令台币实质交投维持在既有区间整理。
汇银人士指出，由于美国金融市场周四感恩节休市一天，早盘场上以本地银行及进、出口商实质需求为主，外资则是买卖汇双向皆有，不过交投量能并不多，料今日台币主要交投在29.600附近盘整。
“ 出口抛汇卖压还是有，台币贬不了多少，这个区间跟昨天差不多。”一位大型本地银行交易员说。
交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.590-29.630间。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价大致持平于上日，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.572/29.588附近，上日收盘在29.615。
本地时间10:39时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.0分报29.602。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.595-29.628，上交易日在29.589-29.612。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘区间微贬
* 早盘出口商在29.600上方抛汇需求仍强，进口商则在29.600下方买汇意愿颇高
* 美国逢感恩节休市一天，盘初外资买卖汇双向交易皆有，不过量能偏少
* 台股 连五日续涨，关注外资买超量能是否扩大
* 当地时间10:09，台北外汇成交量1.19亿美元，交投持稳
交易员预测今日集中交易区间：
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)