版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 10:52 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价持稳，持续消化出口商月底抛汇卖需

路透台北11月28日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价持稳既有区间。交易员认为，尽管韩元早盘区间微贬，带动台币盘初一度趋贬，惟月底持续消化出口商抛汇卖需，令台币实质交投维持在既有区间整理。

汇银人士指出，由于美国金融市场周四感恩节休市一天，早盘场上以本地银行及进、出口商实质需求为主，外资则是买卖汇双向皆有，不过交投量能并不多，料今日台币主要交投在29.600附近盘整。

“ 出口抛汇卖压还是有，台币贬不了多少，这个区间跟昨天差不多。”一位大型本地银行交易员说。

交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.590-29.630间。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价大致持平于上日，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.572/29.588附近，上日收盘在29.615。

本地时间10:39时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.0分报29.602。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.595-29.628，上交易日在29.589-29.612。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 早盘区间微贬

* 早盘出口商在29.600上方抛汇需求仍强，进口商则在29.600下方买汇意愿颇高

* 美国逢感恩节休市一天，盘初外资买卖汇双向交易皆有，不过量能偏少

* 台股 连五日续涨，关注外资买超量能是否扩大

* 当地时间10:09，台北外汇成交量1.19亿美元，交投持稳

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.590-29.630最新相关报导链接：

--《综述》美国上周初请失业金人数意外下降，11月制造业活动略放缓

--美国经济：11月22日当周领先指标升至九周高位，增长年率也上涨--ECRI

--美国经济：10月领先指标上升0.2%(预估为持平)--经济谘商会

--《全球汇市》欧元兑日圆上扬，因德总理梅克尔与社民党达成联合执政协议

--《全球汇市》月末交投清淡，日圆及大宗商品货币承压 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐