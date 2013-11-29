《台湾金融市场一周展望》做梦行情逐渐升温，年底前股、债市料略偏多

* 明年经济料温和成长，做梦行情启动

* 年底前股市料微扬，债市亦偏小多

* 外资年底前偏汇出，台币不脱整理

记者 董永年

路透台北11月29日 - 忘了沉闷的2013年吧!GDP成长率有没有保2%已不是重点，否则将错失对明年经济存有温和成长憧憬而逐渐加温的“做梦行情”。美国量化宽松(QE)退场还早，台湾央行升息更是八字没一撇，今年结束前，股市料温和上扬、债市也将因回补库存而略为偏多。

年底到，投资机构也不可免俗地展望来年的景气与投资对策。一般预料，在美、欧等成熟经济体成长加快带动下，面临内需与外贸俱疲的台湾，明年GDP好歹也有3%的温和成长水准。元富投顾即预估，台湾景气动能可延续至明年上半年，在资金宽松与季节性效应带动下，明年第一季台股指数 将可挑战8,800点。

元大宝来投信台股策略副总刘兴唐则认为，明年台湾经济成长率可逐季走高，全年GDP成长率将提升到3.45%，台股将在明年第四季挑战9,200点。高盛证券亚太区策略分析师刘劲津认为，美国经济复苏及中国经济明年稳定增长皆对台湾有利，预估明、后年台股盈余还有10%的增长，明年台股目标指数亦为9,200点。

“对应这样的GDP，你说股市要下去也不会下，要涨多也很难。”元富投顾证券分析师姜光宇说。

虽然各家对明年股市达到高点的时程与点位看法不同，不过认为底部较今年垫高则持一致看法。元大宝来投信认为在7,800-8,000点将有强力支撑，元富投顾也表示明年高、低点将自今年的7,603-8,477点上移。

既然下档空间有限，股市自是易上难下。国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘加权股价指数 已连涨六日，本周一根长红棒化解月线与季线形成死亡交叉的风险，再加上时序迈入12月，指数具有易涨难跌的季节性特色，下周大盘纵有涨多拉回，在8,261点的颈线位置可望有撑，指数区间预估在8,250-8,450点。

主计总处将于下午公布今年及明年GDP预测值。主计长石素梅日前表示，最近出口状况不佳，将影响民间投资与消费，今年GDP将会下修。 台湾资产计最大金控--国泰金 研究团队抢先官方一天，已于周四正式下修今年台湾GDP成长率预估至1.82%，原为2.27%。

主计总处曾于8月中旬预估，台湾2014年经济成长率为3.37%。星展银行则认为在3.3%、巴克莱则预估为3.1%。

**债市暂别QE阴霾，为明年布局**

股市有梦，债市当然也不能老沉浸在QE规模缩减的阴影中。各家金融机构预料，明年央行仍将维持低利率环境不变，且年度预算目标已编列完成，业者也开始进行布局回补库存。30年增额券102/9R全额标出后令乐观情绪升温，整条殖利率曲线因而趋缓。

展望下周，债市交易员认为，在本周的30年期公债标售确定了长券的需求之后，各方对中长券的看法呈现反转，短期的五年券相对少人问津，中长券的殖利率区间则下修。

各方认为，若是国际债市没有太大的变化，12月的债市行情可稍以偏多方向看待。在筹码面上，12月是发行新债的空窗期。此外，美联储(FED)的宽松政策退场预料将在明年3月以后，且台湾的经济成长疲弱，预料台湾央行将会维持宽松的货币政策。

〞筹码面、资金面和基本面上，都有利债市。〞一位证券商交易员说。

另一位大型证券商交易员则认为，10年期公债殖利率的波动度偏高，先前殖利率一度打高至1.7%以上，但随着30年期公债一端定价之后，10年券殖利率急行向下，估计1.7%反倒成了殖利率上方的支撑。

他们预估，今日10年增额券102/10R以1.673%定价后，10年券殖利率的波动区间将回到1.6-1.7%，过前高--1.745%有困难，但若要跌破1.6%水位，恐怕也要待国际债市的加持；而五年券方面，预料则是在1.06-1.11%的区间挪移。

交易员指出，今年以来五年以及十年公债的价差波动区间在50-65基点，目前接近左端，估计未来两者区间若过窄，不排除也有修正至正常区间的可能。

**年底外资偏汇出**

本周台币持续区间偏弱整理，交易员认为，尽管台股本周表现气势如虹，连涨六日并可望挑战前高，外资买超量能亦有所放大，但年底前外资为因应海外资金需求仍偏向汇出，致使台币本周区间趋弱整理，区间上方略有微幅向上垫高。

展望下周，汇银人士指出，下周美国将公布11月非农就业数据，此将牵动QE退场的议题再度延烧，毕竟非农就业表现向来为美国联准会利率决策的重要依据，预期市场观望气氛将转趋浓厚，料台币暂将维持在既有区间盘整，静待非农就业数据的变数厘清。

交易员预估，下周台币主要交投区间暂看在29.550-29.650价位。

“ 每次非农公布前都是偏向整理。”一大型本地银行交易人士称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币一个月天期以上的折价幅度皆较上周明显缩减，显示短线海外法人持续偏向看弱台币。