路透调查：欧洲央行料不会启动量化宽松或降低准备金率

路透伦敦11月27日 - 周二的路透调查显示，欧洲央行不会通过出台直接资产购买计划，来重振步履蹒跚的经济复苏，这表明以德国为首的反对该种做法的一方将占上风。

按要求欧洲央行不允许直接为欧元区国家提供资金，通过购买某一国家债券来提供资金的举动将遭到强烈反对，尤其是欧洲最大的经济体德国。

“我们怀疑，量化宽松在欧洲央行管委会内部争议太大，难以获批，”咨询机构IHS Global Insight首席欧洲分析师Howard Archer表示。

“管委会内部的反对意见非常强烈，他们非常不愿实施量化宽松举措，尤其是德国。”

由于欧洲央行利率接近零，本月稍早经济合作暨发展组织敦促该央行考虑实施量化宽松，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧上周表示，曾讨论过资产购买的可能性。

欧洲央行与美国、英国和日本的央行做法不同，它不直接购买债券，而是用其作为贷款抵押，有效地冲销债券。

本周路透访问的59位受访分析师中有47位表示，欧洲央行不会停止冲销其决定购买的债券。冲销意味着购买债券的同时还要出售债券，以保持资产负债表交易中性。若不进行冲销，将为量化宽松开启大门。

另一个提高流动性的途径是欧洲央行降低银行准备金率，2011年末时欧洲央行采取这一举措，当时将准备金率降低一半至1%，释出约1,000亿欧元资金。

但49位分析师中只有11位表示，欧洲央行在接下来的六个月可能还会这样做。

上周进行的独立调查显示，逾三分之二的受访者表示，欧洲央行明年初将再次施行长期再融资操作(LTRO)，向银行提供廉价资金。

为了提高流动性，欧洲央行在2011年末和2012年初通过两轮长期贷款操作向货币市场注入逾1万亿欧元资金。但今年年初以来，银行业者提早偿还了逾三分之一的贷款。

**料不会争论利率政策**

欧洲央行11月的会议上意外调降指标再融资利率至纪录纪录低位0.25%。受访68位分析师中只有一位预期央行在12月5日的会议上还会降息。

调查预估中值显示，分析师认为欧洲央行至少在2015年7月前不会调整再融资利率。该调查覆盖时间最远截至2015年7月。

同样，分析师并不认为欧洲央行会调降目前为零的存款利率。调查显示，如果欧洲央行真的调降存款利率，也不会对银行体系产生太大影响。

“小幅负利率或许影响有限，但可能被用来显示欧洲央行‘言出必行’的做法，”Rabobank资深欧元区策略师Elwin de groot表示。(完)