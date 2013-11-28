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亚洲 | 2013年 11月 28日 星期四 11:48 BJT

更新版 1-中国保险：财政部晾2012年社保基金账本，养老金支出增速高于收入

* 全国社保基金去年末滚存结余37,540亿元
    * 去年社保基金总收入增速低于支出增速
    * 同期养老金支出增速亦高于收入增速

 (新增更多细节)
    路透北京11月28日 - 中国财政部发布2012年全国社会保险基金决算说明显示，当年中
国社会保险基金总收入增速低于同期社保基金总支出增幅，其中当年养老保险基金支出增幅
亦高于收入增幅。
    
    刊登在财政部网站的决算说明指出，2012年全国社会保险基金总收入31,411亿元，比上
年增长22%；总支出23,931亿元，比上年增长27%。2012年收支结余7,480亿元人民币，年末
滚存结余37,540亿元。
    
    财政部数据显示，2012年，中国企业职工基本养老保险基金的累计结余为22,694亿元，
相当于该年总支出的1.62倍，略高于当年全国社保基金的结余系数1.57。2012年企业职工基
本养老金总收入为18,300亿元，高于总支出13,948亿元，但收入增幅19%则不及22%的支出增
幅。
    
    而2012年居民社会养老保险基金的总结余为2,360亿元，当年支出增幅高达76%，远高于
收入增幅49%，不过居民社会养老金的结余系数则达到1.95，高于当年全国社保基金的结余
系数1.57。
    
    但居民基本医疗保险基金的状况则堪忧。2012年的总结余为1,611亿元，仅为当年该项
基金支出总额2,994亿元的一半左右。也就是说，从这一静态时点看，截至2012年底的居民
基本医疗保险金存量，只够按当年的规模支付半年。
    
    全国企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险
、居民社会养老保险、居民基本医疗保险基金统称 “社会保险基金”。
    
    财政部在决算说明的注释中介绍，所谓“居民基本医疗保险”包括“城镇居民基本医疗
保险基金、新型农村合作医疗基金，已合并的城乡居民基本医疗保险基金”，部分地区新农
合和城镇居民医保、新农保和城镇居民养老保险已分别合并实施，而且城乡居民养老、医保
基金统筹使用，因此，决算报表中这四项基金分别合并为“居民社会养老保险基金”和“居
民基本医疗保险基金”予以反映。
    
    以下是2012年决算说明中2012年全国社会保险基金的分项情况一览：
    
                       总收入  增幅  总支出  增幅  当年结   总结余
                                                   余       
 全国社会保险基金      31411   22%   23931   27%   7480     37540
 企业职工基本养老保险  18300   19%   13948   22%   4351     22694
 基金                                                       
 失业保险基金          1139    23%   450     4%    689      2930
 城镇职工基本医疗保险  5909    24%   4726    22%   1183     6682
 基金                                                       
 工伤保险基金          506     13%   387     43%   119      844
 生育保险基金          299     39%   213     56%   86       419
 居民社会养老保险基金  1996    49%   1212    76%   784      2360
 居民基本医疗保险基金  3262    25%   2994    45%   268      1611
 （单位：亿元人民币；数据来源：财政部）
 (完)
    
    更多细节，请点选财政部网站(here)

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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