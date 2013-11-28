韩国汇市：韩元兑美元走势趋稳，因韩国经常帐盈余创纪录高位

韩国央行数据显示，10月经季节调整后的经常帐盈余为79.2亿美元，远高于9月修正后的盈余49.3亿美元。
今年迄今该国未经季节调整的经常账盈余已达到582.6亿美元。全年有望达到央行预测的创纪录的盈余630亿美元。
考虑到韩国出口企业通常在每个月的最后几天换汇，预计也将迎来美元的卖盘。
债券市场上，0245 GMT时12月三年期公债期货 下跌0.05点至105.44，而韩股综合股价指数 则上涨0.7%。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.9 1,061.1
日圆/韩元 10.4645/705 10.3827
韩国公债期货* 105.44 105.49
韩国综合股价指数 2,043.69 2,028.81
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)