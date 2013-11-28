《分析》三年央票7月中来首未续做但预期仍偏紧，中国央行短期放水不现实

* 公开市场本周继续净投放，三年央票自7月中来首次未续做

* 中性偏紧的政策预期未变，期冀央行短期“放水”并不现实

* 目前流动性压力存内生性，可以略放慢货币供应增速来调控

* 防风险确实需要注意节奏，仍需要保持一定的经济增速

作者 曹巍浩

路透北京11月28日 - 中国央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

市场人士并指出，中国目前面临的流动性压力，与储蓄与投资比例发生渐进变化时，地方政府债务等对金融资源占有过多有关，不通过改革调结构，只会让产能过剩等泡沫愈演愈烈，造成的后果也会更加严重。货币当局通过略收紧货币供应增速是可以的，但防风险也确实需要注意节奏，仍需保持一定的经济增速，也需要其他政策的配合。

“货币供应的增幅是结合经济增长和通货膨胀而定的，使整个经济运行平衡；去杠杆是必要的，但也会逐步渐进温和的去做。”民生证券首席经济学家邱晓华博士称，“央行公开市场也会适当缓解资金困难，进入年底了，货币政策应会保持平稳的格局。”

民生银行金融市场部首席分析师李志强亦表示，央行致力于控制金融风险，但也不愿流动性非常紧张，体现在其最为常用的公开市场操作方面，就是小步快速地调整流动性数量，决定扶助市场与否及量级的关键点在于是否会存在流动性风险。

央行公开市场三年央票7月中来首次未续做，一些机构认为央行传递了安抚市场的信号，但紧平衡的预期并未消解。

本周公开市场继续逆回购一周双操作，分别在周二和周四进行了320和190亿元人民币的逆回购操作，期限为7天和14天，中标利率均持稳于前次水平。

据此计算，央行公开市场本周净投放170亿元，连续两周净投放。假若再考虑周二500亿元国库现金定期存款到期，流动性略收敛。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/dun94v

**流动性压力存内生性，央行稳增长基础上着力防风险**

北京大学金融信息化研究中心纪敏近日撰文称，近一段时间来货币市场利率的大幅波动，既受到一些流动性短期变化冲击的影响，也与经济运行和潜在金融风险状况有关。从金融部门层面看，融资平台、房地产融资等占压了巨大的存量资金，近年表内的收敛转为表外渠道的提供，银行为延缓不良暴露不得不以更高利率追加这些部门的流动性投放。

中国人民银行副行长李东荣近日亦表示，要防止财政风险转化为金融风险并倒逼中央银行提供基础货币。

按李志强的理解，央行“稳增长、调结构、促改革、防风险”的12字，都可以落脚到防风险。近期资金面的紧张，更多地源于融资需求的旺盛，且不少都通过买入返售等方式进行。央行的监管一方面是希望总量上让金融资源配置更有效率，另一方面也希望融资行为更加规范。当然，一切的前提是不出现极端风险情况。

央行第三季度货币政策执行报告称，将坚持总量稳定、结构优化的货币政策要求。引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长，提高金融资源配置效率，更有力地支持结构调整，更好地服务于实体经济发展，引导和巩固经济稳中向好的走势。

储蓄与投资的情况正在悄然发生变化，是不少市场人士渐渐探寻出的利率波动原因。中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉近日也表示，流动性短缺的根源是地方融资平台、房地产领域极为旺盛的投资需求。中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。

有机构反驳称低利率环境更有利于降杠杆，美国金融危机以来的表现是其范例。但不应忽视的是，美国低利率环境中降杠杆，伴随着破产对存量债务的消化，这在当前的国内环境中，还是看不到的。

“我最近有看到经济结构的变化，目前这条路应该是对的。”三菱东京日联银行中国金融市场部首席分析师李刘阳称。他对日本经济演变有一定的研究，而日本经济经历了“失去的10年”。

央行上海总部副主任郑杨近日撰文称，中国或正处于渐进“刘易斯临界点”的过程中。劳动力成本上升会增强通胀压力，各国货币政策多会偏紧应对。在未来一段时间，中国也应该继续稳中偏紧的货币政策。不过，单纯依靠货币政策紧缩很难起到显着效果，反而可能使经济陷入“滞涨”，要加强货币政策同其他经济政策的协调配合。

李东荣近期亦有强调政策协调这一点。其表示，财政与金融职能的边界还存在模糊地带，不当行政干预还时有发生，地方政府融资平台债务问题与此不无关系。要发挥好金融监管部际联席会议制度的作用，形成宏观管理与微观监管有机结合、互为补充的体制机制。

综合起来看，期冀央行短期内大幅投放货币的预期是不现实的。当然，央行也确实需要继续坚持防范流动性风险，不过度猛烈地“挤泡沫”，恰如邱晓华所言“逐步渐进温和”。

回到公开市场操作层面，“央行或一直在测试探寻那个平衡点，弦要绷但别崩断，在保持经济增长的前提下，节奏上要注意；像现在这样根据市场资金情况，试探性地小量投放或回笼。”李志强称。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 320

(周四) 190

央票到期 10

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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