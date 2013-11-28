中国债市动态：现券持稳成交偏短期，央行缩量净投放市场略谨慎

路透上海11月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券持稳。资金面相对稳定，但本周央行公开市场上净投放规模缩减逾七成，导致谨慎观望心态重又略占上风，成交多集中于流动性好的短期品种，收益率变动不大。
“今天和昨天相比，收益率没怎么动，短端有些成交。”北京一商业银行交易员称。
他并指出，昨日大行买盘是否昙花一现，还要继续观察，但昨日尾盘时分买盘开始减弱，且今日央行14天逆回购操作缩量，导致谨慎心态略升温，“下周过了月末，逆回购是不是又会停？但是现在(逆回购操作)量的影响也没那么大了，大家也有点习惯这样的紧张状态了。”
央行公告显示，今日进行190亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率持平在4.30%；路透计算显示，本周净投放170亿元。上周净投放达590亿元。
上海一大型券商交易员则认为，如果资金面配合，现券行情应该还能持续，但也要关注陆续要公布的12月经济数据。
对11月的经济形势，海通证券研究报告分析指出，11月汇丰PMI初值显示需求走弱、价格下行和补库存结束。结合上中旬发电量、粗钢等数据，11月工业增加值增速下行几无悬念。近期通胀、房价高企令货币政策易紧难松，加上央行引导金融去杠杆的意图明确，造成市场利率居高难下。
国信证券则认为，当基本面风险不大，而整体利率相对偏高的背景下，即便不考虑资本利得回报，持有期票息收益也相对可观，这是持债投资的最大利多。
剩余期限约1.90年的固息国债130021券最新成交价对应收益率 为4.2350%，与上日尾盘持平。
五年期国债期货主力合约 早盘收报91.780元，跌0.008元，或0.01%。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)